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1 февраля, 04:00

Как без ссор отправить пожилых родственников к врачу: 6 способов от кризисного психолога

Психолог Волков: Пожилые не хотят идти к врачу из-за страха или привычки терпеть

С возрастом многие люди становятся более упрямыми, особенно когда речь заходит о здоровье. «Я сам разберусь», «Мне не нужно к врачу», «Это просто возрастное» — знакомые фразы? Если ваши пожилые родственники отказываются идти к доктору, даже когда явно есть проблемы, то это может вызывать тревогу. Как убедить их, не доводя до ссор и ультиматумов, Life.ru рассказал кризисный психолог, основатель сети центров для пожилых людей «Маяк» Сергей Волков.

1. Начните с себя: покажите пример

Пожилые люди часто копируют поведение близких. Если вы сами регулярно откладываете поход к врачу, вряд ли они воспримут ваши уговоры всерьёз. Начните с себя: сходите на профилактический осмотр, расскажите, как это было легко и полезно. «Мама, я сегодня была у терапевта — и он сказал, что лучше вовремя провериться, чем потом лечить осложнения. Может, и ты сходишь?»

2. Объясните, что это не страшно

Часто страх перед врачами — это страх неизвестности. Расскажите, что именно будет происходить на приёме: «Доктор просто послушает сердце, измерит давление и задаст пару вопросов. Ничего болезненного!» Если есть возможность, найдите врача, который специализируется на работе с пожилыми пациентами, — такие доктора умеют находить подход.

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3. Сделайте акцент на их независимости

Пожилые люди часто боятся, что поход к врачу — это первый шаг к потере самостоятельности. Подчеркните, что своевременная забота о здоровье, наоборот, поможет им дольше оставаться активными и независимыми. «Папа, если сейчас разобраться с давлением, ты сможешь спокойно гулять и заниматься огородом, а не лежать потом в больнице».

4. Предложите компанию

Иногда пожилые люди просто боятся идти одни, говорит Волков. Предложите сопроводить их: «Давай я с тобой схожу, мне тоже нужно кое-что у врача спросить». Это снизит тревожность и покажет, что вы не просто «настаиваете», а искренне заботитесь.

5. Используйте авторитеты

Если ваши уговоры не работают, попробуйте привлечь человека, которого ваш родственник уважает. Это может быть другой врач, друг или даже сосед, который недавно прошёл лечение и остался доволен. Иногда слова со стороны звучат убедительнее.

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6. Не давите, но настойчиво напоминайте

Если все аргументы игнорируются, не стоит срываться и устраивать скандал — это только оттолкнёт. Лучше мягко, но регулярно напоминайте о важности визита к врачу. «Я понимаю, что ты не хочешь, но давай хотя бы позвоним и проконсультируемся?»

Когда ультиматумы — это крайняя мера

Если здоровье родственника под угрозой, а он продолжает отказываться от помощи, иногда приходится идти на жёсткие меры. Например, сказать: «Если ты не пойдёшь к врачу, я не смогу больше помогать тебе с лекарствами» или «Я очень волнуюсь, и, если ты не проверишься, мне придётся вызвать врача на дом». Это не манипуляция, а забота, хотя и в жёсткой форме, объяснил психолог.

Главное — терпение. Помните, что пожилые люди часто сопротивляются не из вредности, а из-за страха, неуверенности или привычки «терпеть». Ваша задача — не заставить, а убедить. И даже если с первого раза не получится, продолжайте мягко настаивать. Здоровье близких того стоит.

Сергей Волков

Кризисный психолог, основатель сети центров для пожилых людей «Маяк»

Главное — терпение. Помните, что пожилые люди часто сопротивляются не из вредности, а из-за страха, неуверенности или привычки «терпеть». Ваша задача — не заставить, а убедить. И даже если с первого раза не получится, продолжайте мягко настаивать. Здоровье близких того стоит.
Главное — терпение. Помните, что пожилые люди часто сопротивляются не из вредности, а из-за страха, неуверенности или привычки «терпеть». Ваша задача — не заставить, а убедить. И даже если с первого раза не получится, продолжайте мягко настаивать. Здоровье близких того стоит.
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Кстати, недавно учёные выяснили, что соблюдение рекомендаций по физической активности оказывает более сильное влияние на снижение риска смертности с возрастом. В отличие от других факторов здоровья, таких как образование и отсутствие вредных привычек, влияние которых со временем уменьшается, физическая активность продолжает демонстрировать свою эффективность.

Обложка ©

freepik.com

Андрей Горяничев
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