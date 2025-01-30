Удар по сердцу: Названа «болезнь пожилых», которая всё чаще косит молодых

Ревматизм, который характерен для пожилых, всё чаще диагностируют у молодых людей, рассказал кардиолог Иван Ефремкин. По его словам, от болезни страдают суставы, однако в первую очередь она бьёт по сердечно-сосудистой системе, из-за чего поражаются клапаны и развивается порок сердца.

Ревматическая лихорадка является воспалительным процессом, представляющим серьёзную опасность для сердца (ревмокардит), суставов (артрит) и нервной системы (хорея), предупредил врач. Он подчеркнул, что проблема кроется в иммунной системе человека, которая, борясь со стрептококковой инфекцией, атакует ткани организма.

«Ревматическое поражение может развиться спустя 2-3 недели после перенесенной стрептококковой инфекции. <...> Наиболее опасным последствием является развитие порока сердца, который часто требует хирургического вмешательства», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Он добавил, что воспаление суставов может сопровождаться болями и припухлостью. Для пациентов характерны также боли в области сердца, тахикардия и нарушение сердечного ритма. Заболевшие жалуются на потливость, высокую температуру, слабость и ломоту в мышцах. Лечение при этом может назначить только врач.