Россиянам объяснили, как сохранить здоровье коленей

Проблемы с коленями встречаются не только у спортсменов, но и у людей, которые не отличаются особой физической активностью. Сохранить здоровье суставов можно при соблюдении определённых методик, однако в ряде случав потребуется обращение к врачу. Об этом рассказал врач Александр Калинченко.

По его словам, коленный сустав трудно поддаётся лечению, поэтому важно заниматься профилактикой. В частности, нужно избегать ударных нагрузок и правильно подбирать обувь для занятий, например, при плоскостопии. Для похудения лучше выбирать ходьбу хотя бы 40-60 минут в день, а не бег.

«Но если вы ощущаете дискомфорт в коленном суставе и он даёт о себе знать при каждом шаге, увеличиваясь после двигательной нагрузки, вам стоит его обследовать. Нагрузки в данном случае могут усугубить проблему, приведя к хроническим состояниям», — предупредил врач.

В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что ориентироваться нужно на боль и ограничения подвижности, а не на хруст суставов, который не представляет опасности, по мнению ортопедов. Также эксперт подчеркнул, что обращение к врачу потребуется, если сустав припухлый и горячий на ощупь.