Ревматолог объяснил, как боль в суставах может довести человека до инвалидности

Ревматическая лихорадка или просто ревматизм — это тяжёлое заболевание, поражающее органы и ткани организма. Самым распространённым видом недуга считаются ревматоидные артриты, рассказал врач-ревматолог Александр Елонаков. По его словам, данная проблема у человека может возникнуть как из-за инфекции, так и без явной причины, например, вследствие припухлости сустава.

«Это автоматически становится хроническим заболеванием. И если пациент вовремя не сориентировался, это может привести к разрушению сустава. Со временем человек становится инвалидом, поскольку суставы деформируются и ими невозможно выполнять привычные функции», — предупредил эксперт.

Собеседник радио Sputnik подчеркнул, что при подозрении на артрит, например, при боли или припухлости в суставах очень важно своевременно обратиться за медицинской помощью. Как правило, изначально состояние пациента оценивает терапевт, а позже уже ревматолог проводит необходимую диагностику и назначает лечение.