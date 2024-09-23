Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 14:43

Ревматолог объяснил, как боль в суставах может довести человека до инвалидности

Ревматолог Елонаков: Артрит может довести человека до инвалидности

Ревматическая лихорадка или просто ревматизм — это тяжёлое заболевание, поражающее органы и ткани организма. Самым распространённым видом недуга считаются ревматоидные артриты, рассказал врач-ревматолог Александр Елонаков. По его словам, данная проблема у человека может возникнуть как из-за инфекции, так и без явной причины, например, вследствие припухлости сустава.

«Это автоматически становится хроническим заболеванием. И если пациент вовремя не сориентировался, это может привести к разрушению сустава. Со временем человек становится инвалидом, поскольку суставы деформируются и ими невозможно выполнять привычные функции», — предупредил эксперт.

Собеседник радио Sputnik подчеркнул, что при подозрении на артрит, например, при боли или припухлости в суставах очень важно своевременно обратиться за медицинской помощью. Как правило, изначально состояние пациента оценивает терапевт, а позже уже ревматолог проводит необходимую диагностику и назначает лечение.

Назван лучший напиток против артрита, разрушения клеток и старения
Назван лучший напиток против артрита, разрушения клеток и старения

К слову, артрит, как и ряд других заболеваний, чаще всего проявляется с возрастом, поэтому после 45 лет особенно важно вовремя сдавать обязательные анализы. Кроме того, пожилым людям нужно тщательнее готовиться к холодам.

Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров