«Зима близко»: Врач объяснила, как пожилым людям подготовиться к холодам

Зима — период распространения инфекционных заболеваний и понижения иммунитета. К периоду холодов важно правильно подготовиться, особенно пожилым людям. Оториноларинголог Анастасия Морозова в беседе с «Газетой.Ru» дала особые рекомендации по укреплению организма.

Помочь в борьбе с вирусами может правильное питание. Пожилым людям необходимо употреблять около 70 граммов белка в сутки. Получить его можно из рыбы, мяса, молочных продуктов, бобовых, тофу и яиц. Кроме того, стоит включить в рацион согревающие бульоны и супы, которые не только улучшают циркуляцию крови, но и помогают избегать обезвоживания. В целом, необходимо пить достаточное количество жидкости, так как в отопительный период часто возникает недостаток воды в организме.

Также стоит употреблять продукты, богатые витаминами C, D и омега-3 жирными кислотами. Особенно важно соблюдать это правило людям, страдающим от артрита, болезней сердца и иных заболеваний. Витамин С можно получить из цитрусовых, брокколи, квашеной капусты и ягод, а витамин D и омега-3 — из лосося и тунца.

«Холод может способствовать повышению артериального давления и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний», — предупредила специалист.