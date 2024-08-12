Врач назвала обязательные анализы для россиян старше 45 лет

Регулярная проверка здоровья и посещение различных медицинских специалистов крайне важны для того, чтобы уже на ранних этапах выявить болезнь и заняться лечением. Однако после 45 лет, когда риск развития некоторых заболеваний кратно возрастает, важно на постоянной основе делать восемь обследований: оценку ИМТ, артериального давления, проверять уровень холестерина и глюкозы в крови, следить за внутриглазным давлением, а также делать кардиограмму и флюорографию. Кроме того, женщинам следует посещать гинеколога и брать мазки, рассказала врач – кардиолог-терапевт, специалист по функциональной диагностике, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

"В возрасте 45 лет и старше диспансеризация проводится ежегодно, но кратность отдельных исследований может меняться. После 45 лет ежегодно проводится опрос пациента о состоянии здоровья и подготовка заключения по его результатам", — пояснила специалист в разговоре с "Газетой.ru".

Столь частое посещение врачей необходимо, так как с возрастом на фоне замедления обменных процессов развиваются различные болезни, среди которых атеросклероз, рак, артрит, катаракта, болезнь Альцгеймера, а также диабет II типа.