Эксперт подсказал, как бесплатно сдать анализы в платной клинике

Врачи иногда пытаются навязать платные услуги, несмотря на закреплённое за всеми россиянами право на бесплатную медицину. В связи с этим эксперт Мария Слободянская в беседе с РИА "ФедералПресс" рассказала, как можно пройти бесплатное обследование в коммерческом учреждении.

"Чтобы сдать анализы на витамины и ТТГ, гормон щитовидной железы или биохимию крови, врачи отправят вас в платные лаборатории, однако сдать их можно бесплатно. Анализы на витамины, гормоны и антитела к кори покрывает полис обязательного медицинского страхования, который положен каждому россиянину", — заявила экономический эксперт программы "Утро.ТНТ".

По её словам, когда врач направляет в частную медлабораторию, то в этом случае следует уточнить, входит ли анализ в перечень бесплатных, а лучше всего позвонить в страховую компанию, так как там точно знают ответ на этот вопрос. Однако не следует полагать, что можно прийти к сотруднику поликлиники и потребовать у него выписать направление на анализы просто из-за того, что так захотелось, потому врач в праве отказать, если для этого нет никаких медицинских показаний.

Если медицинское назначение есть, а в учреждении нет специалистов, оборудования или ещё чего-либо, то поликлиника сама обязана найти то место, где можно будет получить услугу по полису ОМС. В этом случае могут направить и в коммерческую организацию, но при себе надо будет иметь соответствующие документы.

В случае если врач вынуждает оплатить услуги из своего кармана и не даёт направление, то от него надо потребовать письменный отказ. Ну, а когда он настаивает на своём, следует идти к главврачу и подключать страховую компанию.