Бережём сердце в тепле: Врач объяснил, как сохранить здоровье в период колебания температур

Зимой организм сталкивается с резкими перепадами температур на улице и в помещении, что особенно отражается на работе сердца и сосудов. Как рассказал врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе, в тепле кровеносные сосуды расширяются, а сердечный ритм ускоряется, тогда как на холоде происходит обратный процесс — сосуды сужаются, а пульс замедляется.

Если человек здоров, такие перепады не представляют опасности, но при сердечно-сосудистых заболеваниях они могут спровоцировать ухудшение состояния, включая скачки давления, аритмию и сердечную недостаточность, пояснил специалист Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте. В зоне повышенного риска — гипертоники, пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми патологиями, пожилые, а также те, кто ведёт малоподвижный образ жизни, имеет лишний вес, курит или часто испытывает стресс.

Непосредственно перед выходом из дома лучше не пить кофе или крепкий чай. Алкоголь желательно исключить вовсе. Следует избегать длительного пребывания на холоде. Если прогулка длится более 30 минут, желательно сделать перерыв и согреться. Важно соблюдать меры по общему укреплению организма и не допускать простудных заболеваний, которые могут повлечь за собой обострение хронических проблем с сердцем. Иосиф Шубитидзе Врач-кардиолог Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте

Поддержание иммунной системы также играет ключевую роль. В зимний период необходимо обеспечить полноценное питание, которое включает в себя разнообразные продукты, богатые витаминами и минералами.

«Нужно поддерживать достаточную физическую активность и полноценный сон. Соблюдение этих рекомендаций поможет укрепить организм, сохранить стабильность артериального давления и сердечного ритма, избежать обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний», — заключил специалист.