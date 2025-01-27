Врач рассказала, чем опасна для россиян бесснежная зима

Зима в этом году во многих регионах России выдалась тёплой и бесснежной. Как оказалось, такая погода негативно сказывается на здоровье людей. Например, отсутствие снега может вызвать депрессию, апатию и сонливость, заявила терапевт Зарема Тен.

По словам врача, негативные последствия могут наблюдаться из-за того, что организм не получает достаточное количество солнечного света. В зимнее время и так мало солнца, но ситуацию в этом году усугубило отсутствие сугробов.

«Снег, отражая солнечные лучи, увеличивает количество света, что положительно влияет на выработку серотонина — «гормона счастья» и снижает уровень мелатонина, избыток которого может вызывать сонливость и апатию», — отметила Тен в беседе с NEWS.ru.

При дефиците солнечного света также может ухудшаться настроение и повышаться уровень тревожности. Нарушения сна приводят к усталости и раздражительности, снижению мотивации и энергии.