Врач рассказала, чем опасна для россиян бесснежная зима
Терапевт Тен: Бесснежная зима может вызвать тревожность и депрессию
Зима в этом году во многих регионах России выдалась тёплой и бесснежной. Как оказалось, такая погода негативно сказывается на здоровье людей. Например, отсутствие снега может вызвать депрессию, апатию и сонливость, заявила терапевт Зарема Тен.
По словам врача, негативные последствия могут наблюдаться из-за того, что организм не получает достаточное количество солнечного света. В зимнее время и так мало солнца, но ситуацию в этом году усугубило отсутствие сугробов.
«Снег, отражая солнечные лучи, увеличивает количество света, что положительно влияет на выработку серотонина — «гормона счастья» и снижает уровень мелатонина, избыток которого может вызывать сонливость и апатию», — отметила Тен в беседе с NEWS.ru.
При дефиците солнечного света также может ухудшаться настроение и повышаться уровень тревожности. Нарушения сна приводят к усталости и раздражительности, снижению мотивации и энергии.
Тем временем синоптики также не могут ничем порадовать россиян, которые ждут морозов. Центральная часть России вновь оказалась под воздействием тёплого атмосферного фронта. Холодов не будет как минимум до начала февраля, да и тогда температура воздуха обещает быть на 4-5 градусов выше климатической нормы. Специалисты не исключают, что в этом году возможен приход ранней весны.