Россиянка умерла после двух отказов в госпитализации, вопреки сильным болям в груди

В городе Сатке Челябинской области женщина обвинила врачей скорой помощи в халатности, так как они якобы дважды отказали её 66-летней матери в госпитализации, несмотря на сильные боли в груди, что привело к смерти пенсионерки. Об этом пишет СК по региону.

«Выявлена публикация, согласно которой жительница города Сатки Челябинской области сообщает о ненадлежащем оказании медицинской помощи её 66-летней матери, к которой дважды выезжала бригада врачей из-за сильных болей в груди, однако должных мер реагировании на жалобы не принималось», — уточнили в ведомстве.

Пожилую женщину доставили в больницу лишь тогда, когда её состояние резко ухудшилось, медики уже не смогли спасти пациентку. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас следователи изучают медицинские документы по данному делу, назначены экспертизы.