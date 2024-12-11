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Регион
11 декабря, 09:22

Индонезийские врачи проморгали жуткую травму у попавшего в ДТП на Бали подростка из РФ

SHOT: Российского подростка, пострадавшего в ДТП на Бали, перевезут в Москву

Российского подростка, пострадавшего в жёстком ДТП на Бали, перевезут в эту пятницу в Москву. По данным SHOT, индонезийские врачи только спустя неделю обнаружили, что у парня прокушен язык и потребовали около 550 тысяч рублей за его сшивание.

Российский подросток во время ДТП на Бали прокусил себе язык. Фото © Telegram / SHOT

Российский подросток во время ДТП на Бали прокусил себе язык. Фото © Telegram / SHOT

Как рассказала мама Ярослава, бригада медицины катастроф уже прибыла на Бали, сейчас они находятся в больнице. Ведётся подготовка к вылету.

Женщина также обвинила местных врачей в халатности: по её словам, спустя неделю после аварии при очередном обследовании они обнаружили, что у парня прокушен язык, хотя у него прошёл ряд операций. В частности, ему вводили ларингоскоп через рот.

В итоге медики сообщили, что язык нужно сшивать, а за операцию потребовали 87 миллионов рупий (примерно 550 тысяч рублей). Родители от операции отказались. Доверить хирургическое вмешательство они решили российским медикам в РНИМУ им. Пирогова.

Врачи стабилизировали состояние российского подростка, попавшего в страшное ДТП на Бали
Врачи стабилизировали состояние российского подростка, попавшего в страшное ДТП на Бали

Напомним, ранее сообщалось, что подросток из России попал в реанимацию после страшной аварии с мотоциклом на Бали. Парень в критическом состоянии, но индонезийские врачи отказывались передавать родственникам и российским врачам какую-либо информацию и документы о ходе лечения.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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