Индонезийские врачи проморгали жуткую травму у попавшего в ДТП на Бали подростка из РФ

Российского подростка, пострадавшего в жёстком ДТП на Бали, перевезут в эту пятницу в Москву. По данным SHOT, индонезийские врачи только спустя неделю обнаружили, что у парня прокушен язык и потребовали около 550 тысяч рублей за его сшивание.

Российский подросток во время ДТП на Бали прокусил себе язык. Фото © Telegram / SHOT

Как рассказала мама Ярослава, бригада медицины катастроф уже прибыла на Бали, сейчас они находятся в больнице. Ведётся подготовка к вылету.

Женщина также обвинила местных врачей в халатности: по её словам, спустя неделю после аварии при очередном обследовании они обнаружили, что у парня прокушен язык, хотя у него прошёл ряд операций. В частности, ему вводили ларингоскоп через рот.

В итоге медики сообщили, что язык нужно сшивать, а за операцию потребовали 87 миллионов рупий (примерно 550 тысяч рублей). Родители от операции отказались. Доверить хирургическое вмешательство они решили российским медикам в РНИМУ им. Пирогова.