Россиянам объяснили, что снижает риск летального исхода на 22% у пожилых

Недавнее исследование, опубликованное в JAMA Network Open, выявило, что соблюдение рекомендаций по физической активности оказывает более сильное влияние на снижение риска смертности с возрастом. В отличие от других факторов здоровья, таких как образование и отсутствие вредных привычек, влияние которых со временем уменьшается, физическая активность продолжает демонстрировать свою эффективность.

Учёные проанализировали данные более двух миллионов участников из четырёх крупных когортных исследований, чтобы понять, как связь между физической активностью и смертностью меняется с возрастом.

Результаты исследования показали, что выполнение рекомендаций по физической активности, состоящих в 150–300 минутах умеренной интенсивности или 75–150 минутах высокой интенсивности в неделю, было связано с более низким риском смертности во всех возрастных группах, но особенно выражено у пожилых людей. В то же время, влияние других факторов здоровья постепенно ослабевало по мере старения участников.

Учёные отметили, что уровень физической активности у пожилых людей часто снижается, тогда как риск смертности возрастает, что в свою очередь изменяет основные причины смерти от инфекционных заболеваний и травм у молодых людей к неинфекционным заболеваниям, таким как рак и сердечно-сосудистые заболевания, у возрастных групп.

В связи с физиологическими изменениями и возрастными рисками, авторы исследования подчеркивают важность уточнения рекомендаций по физической активности. Это позволит максимизировать преимущества для здоровья на протяжении всей жизни, а также более эффективно подходить к вопросам здоровья населения в разных возрастных группах.