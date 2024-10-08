Сон и нагрузки: Россиянам раскрыли способы повысить давление без таблеток

Пониженное давление, или гипотония, как правило, связано с сидячим образом жизни и отсутствием физической активности. Поэтому, чтобы нормализовать его, необходимо больше двигаться. Об этом заявила врач-нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой».

«Людям, страдающим гипотонией, необходимо увеличивать уровень физической активности и следить за рационом питания, чтобы избежать снижения давления», — рассказала она.

Также пониженное давление может наблюдаться у людей, которые очень хотят похудеть и едят меньше положенной суточной нормы. Организм не дополучает нужных веществ, от этого появляется слабость и плохое самочувствие. Полноценный сон, контрастный душ и закаливание тоже могут исправить ситуацию, добавила врач.