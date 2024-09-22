Сердце и щитовидка: Понижение давления может указывать на серьёзные болячки, предупредила врач

При состоянии, когда артериальное давление находится ниже отметки 100/60 мм рт. ст., то есть гипотонии, человек может испытывать слабость, головную боль, головокружение, тошноту и другие побочные эффекты. При этом данное негативное состоянии может указывать на более опасные недуги.

Об этом рассказала терапевт Анна Дронова. По её словам, пониженное давление может быть следствием анемии, болезней щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы, в том числе острой сердечной недостаточности, а также реакцией на боль или аллергию.

«Недоедание или приём пищи большими порциями, недостаточный сон, малоподвижный образ жизни, обезвоживание также приводят к гипотонии», — уточнила эксперт.

Собеседница «Газеты.ru» также отметила, что гипотония может быть и нормальным состоянием организма, если исключены вышеназванные недуги и человек не принимает препаратов, понижающих давление. Однако при возникновении данного эффекта могут помочь стакан воды, чашка кофе или чая, либо солёный перекус. Но и этим не стоит злоупотреблять.