«Офисная гипертензия»: Врач объяснила, как бороться с повышением давления на работе

Трудовая деятельность может негативно сказываться на здоровье человека. Например, у некоторых людей на работе регулярно поднимается давление. Оказывается, у этого негативного явления даже есть специальный термин, рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

«Существует такое понятие — «офисная» гипертензия, которая является стабильным повышением артериального давления на рабочем месте при нормальных значениях в покое. Это может быть проявлением стрессиндуцированной гипертензии», — отметила эксперт в беседе с РИАМО.

По её словам, для борьбы с повышением давления на работе необходимо ограничить употребление алкоголя и отказаться от курения, нормализовать питание, исключить факторы риска, в том числе физические нагрузки. Кроме того, очень важно сдать анализы и пройти обследования у профильных специалистов, а затем не отклоняться от рекомендаций врачей.

Кстати, психологи полагают, что повышение давления на работе может быть следствием социально-экологического утомления. Бурнацкая подчеркнула, что помочь при недуге могут также коучинг, занятия йогой и другие психологические практики.