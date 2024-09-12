Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 15:41

«Офисная гипертензия»: Врач объяснила, как бороться с повышением давления на работе

Врач Бурнацкая: При повышении давления на работе нужно избегать факторов риска

Трудовая деятельность может негативно сказываться на здоровье человека. Например, у некоторых людей на работе регулярно поднимается давление. Оказывается, у этого негативного явления даже есть специальный термин, рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

«Существует такое понятие — «офисная» гипертензия, которая является стабильным повышением артериального давления на рабочем месте при нормальных значениях в покое. Это может быть проявлением стрессиндуцированной гипертензии», — отметила эксперт в беседе с РИАМО.

По её словам, для борьбы с повышением давления на работе необходимо ограничить употребление алкоголя и отказаться от курения, нормализовать питание, исключить факторы риска, в том числе физические нагрузки. Кроме того, очень важно сдать анализы и пройти обследования у профильных специалистов, а затем не отклоняться от рекомендаций врачей.

 

Кстати, психологи полагают, что повышение давления на работе может быть следствием социально-экологического утомления. Бурнацкая подчеркнула, что помочь при недуге могут также коучинг, занятия йогой и другие психологические практики.

«Ад для сотрудников!»: Читатели Life.ru назвали самых токсичных боссов по знакам зодиака
«Ад для сотрудников!»: Читатели Life.ru назвали самых токсичных боссов по знакам зодиака

Ранее россиянам рассказали, какие энергетически «грязные» предметы запрещено держать на рабочем месте. Грамотная организация пространства поможет повысить продуктивность.

Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Работа
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров