«Ад для сотрудников!»: Читатели Life.ru назвали самых токсичных боссов по знакам зодиака
Опрос Life.ru: Самым токсичным боссом по знаку зодиака оказался Скорпион
Токсичные начальники на работе — достаточно частое явление в нашем обществе. Они могут повышать голос, задерживать зарплату, требовать необоснованных переработок или даже обмануть на деньги при увольнении. Life.ru опросил читателей и выяснил, какой знак зодиака присущ самым неприятным боссам. И самыми токсичными оказались скорпионы.
Читатели Life.ru — о боссах-скорпионах. Фото © Life.ru
«Скорпион. Нельзя Скорпионам занимать руководящие посты, просто ад для сотрудников! А вот Водолеи лучшие боссы, проверено на собственном опыте!» — пишет один из опрошенных.
Россияне голосуют за худшего босса. Фото © Life.ru
На втором месте по негативным качествам оказались боссы со знаком Девы. Их отметили меньше, чем Скорпионов. Третье место поделили между собой Водолеи, Раки и Рыбы, закрыв наш топ. Меньше всех работников раздражали и обманывали Тельцы, Овны и Весы.
Россияне выбирают худшего босса по знаку зодиака. Фото © Life.ru
Водолеи оказались не лучшими руководителями. Фото © Life.ru
Недавно Life.ru проводил опрос среди россиянок. Девушек спрашивали, на что бы они хотели потратить материнский капитал, который они получат за рождение ребёнка. Многие ответили, что вложили бы деньги в востановление обвисших боков и груди.
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