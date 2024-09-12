«Ад для сотрудников!»: Читатели Life.ru назвали самых токсичных боссов по знакам зодиака

Токсичные начальники на работе — достаточно частое явление в нашем обществе. Они могут повышать голос, задерживать зарплату, требовать необоснованных переработок или даже обмануть на деньги при увольнении. Life.ru опросил читателей и выяснил, какой знак зодиака присущ самым неприятным боссам. И самыми токсичными оказались скорпионы.

Читатели Life.ru — о боссах-скорпионах. Фото © Life.ru

«Скорпион. Нельзя Скорпионам занимать руководящие посты, просто ад для сотрудников! А вот Водолеи лучшие боссы, проверено на собственном опыте!» — пишет один из опрошенных.

Россияне голосуют за худшего босса. Фото © Life.ru

На втором месте по негативным качествам оказались боссы со знаком Девы. Их отметили меньше, чем Скорпионов. Третье место поделили между собой Водолеи, Раки и Рыбы, закрыв наш топ. Меньше всех работников раздражали и обманывали Тельцы, Овны и Весы.

Россияне выбирают худшего босса по знаку зодиака. Фото © Life.ru

Водолеи оказались не лучшими руководителями. Фото © Life.ru