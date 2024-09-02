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2 сентября, 09:08

Россиянам раскрыли простые способы снизить давление без таблеток

Терапевт Видяскин: Плавание и диеты помогут снизить давление без лекарств

Гипертоникам подсказали простой и безопасный способ снизить артериальное давление без приёма медикаментов. Это можно сделать естественными путями при помощи спорта и здорового питания, заявил NEWS.ru терапевт Игорь Видяскин.

Врач рассказал, что снизить давление помогут регулярные физические нагрузки, например, ходьба, плавание или йога. Достаточно 30 минут тренировок в день, чтобы чувствовать себя лучше.

Немаловажен в этом вопросе и здоровый рацион, включающий в себя овощи, фрукты, цельнозерновые и нежирные продукты, богатые белками. Людям с повышенным давлением важно ограничить употребление соли и животных жиров.

Врач раскрыла, при каком артериальном давлении можно умереть
Врач раскрыла, при каком артериальном давлении можно умереть

«Полностью исключите алкоголь и курение. Не злоупотребляйте кофе, так как кофеин может временно повысить артериальное давление», — добавил терапевт.

Кроме того, расслабиться помогут медитации и массаж. Ведь гипертонию может спровоцировать стресс. Чтобы не страдать от повышенного давления, надо также следить за своим весом. При этом специалист подчеркнул, что все эти методы не заменят медицинской консультации. Если у вас высокое давление, надо обязательно сходить к врачу для определения наилучшего плана лечения.

Ранее Life.ru писал об опасном для подростков давлении. Если оно поднимается выше 120/80, то в будущем велик риск сердечных заболеваний и инсульта. Наблюдение за давлением подростка позволит вовремя принимать меры и не запускать необратимые процессы.

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freepik

Алёна Зиновьева
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