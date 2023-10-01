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1 октября, 15:59

Учёные вычислили опасное для подростка давление

UmU: Давление выше 120 на 80 у подростков в дальнейшем приводит к инсульту

У подростков с давлением выше 120/80 мм рт. ст. увеличивается риск сердечных заболеваний. Это выяснили учёные из Университета Умео (UmU) и опубликовали в журнале Annals of Internal Medicine.

Для исследования взяли данные 1,4 миллиона шведских военных в период с 1969 по 1997 год. Тогда их средний возраст составлял около 18 лет. У 29% участников эксперимента давление было в пределах 120–129/80 мм рт. ст., у 54% кровяное давление составляло 130/80 мм рт. ст. или выше.

За годы исследования у 10% добровольцев с давлением выше 120/80 мм рт. ст. случился инсульт в подростковом возрасте или до выхода на пенсию стали возникать проблемы с сердцем.

Учёные считают, что наблюдение за давлением подростка позволит вовремя принимать меры и не запускать необратимые процессы. Но, как лечить этот недуг, сложный вопрос, потому что не совсем понятно, можно ли подросткам лекарства для взрослых, заключили авторы работы.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что из-за постоянного пониженного давления у человека может возникать непрерывное ощущение усталости, высокая утомляемость, нарушение сна и головные боли. Если вовремя не обнаружить проблему, это может привести к инфаркту и инсульту.

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Александра Мышляева
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