Учёные вычислили опасное для подростка давление

У подростков с давлением выше 120/80 мм рт. ст. увеличивается риск сердечных заболеваний. Это выяснили учёные из Университета Умео (UmU) и опубликовали в журнале Annals of Internal Medicine.

Для исследования взяли данные 1,4 миллиона шведских военных в период с 1969 по 1997 год. Тогда их средний возраст составлял около 18 лет. У 29% участников эксперимента давление было в пределах 120–129/80 мм рт. ст., у 54% кровяное давление составляло 130/80 мм рт. ст. или выше.

За годы исследования у 10% добровольцев с давлением выше 120/80 мм рт. ст. случился инсульт в подростковом возрасте или до выхода на пенсию стали возникать проблемы с сердцем.

Учёные считают, что наблюдение за давлением подростка позволит вовремя принимать меры и не запускать необратимые процессы. Но, как лечить этот недуг, сложный вопрос, потому что не совсем понятно, можно ли подросткам лекарства для взрослых, заключили авторы работы.