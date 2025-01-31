«Хвастаются сроками»: Россиянам объяснили, почему не нужно годами ходить к психологу

Не всем людям необходимо годами обращаться к психологу, считает клинический психолог Маргарита Алексеева. Она утверждает, что некоторым достаточно внутренней силы, чтобы понять свою невиновность в пережитом травматическом опыте. В то же время, другим, из-за страхов и низкой самооценки, нужна постоянная терапия. Тем не менее в современном обществе визиты к специалисту для многих превратились в некое соревнование.