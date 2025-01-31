«Хвастаются сроками»: Россиянам объяснили, почему не нужно годами ходить к психологу
Психолог Алексеева: Не всем людям необходимо годами обращаться к психологу
Не всем людям необходимо годами обращаться к психологу, считает клинический психолог Маргарита Алексеева. Она утверждает, что некоторым достаточно внутренней силы, чтобы понять свою невиновность в пережитом травматическом опыте. В то же время, другим, из-за страхов и низкой самооценки, нужна постоянная терапия. Тем не менее в современном обществе визиты к специалисту для многих превратились в некое соревнование.
«Люди хвастаются, что они 10–12 лет находятся в терапии, начинают мериться друг с другом сроками», — подчеркнула эксперт.
Она рассказала «Вечерней Москве», что существуют разные подходы в терапии. Одни специалисты практикуют длительный психоанализ, а другие ориентированы на краткосрочное решение проблем. Однако задача психолога заключается в том, чтобы дать пациенту опору для продолжения самостоятельной жизни, уверена собеседница издания.
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