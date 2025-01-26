«Период отчаяния»: Психолог назвала причины высокого спроса россиян на эзотерику

Расходы россиян на всяких гадалок, колдунов, шаманов, астрологов, предсказателей и прочих мистиков за минувший год в 20 раз превысили траты на психологов. Гештальт-терапевт Татьяна Федосимова не видит в этом ничего удивительного, ведь, по её словам, спрос на эзотерику и оккультизм возрастает в периоды отчаяния людей.

«Обычно к потусторонним силам, в том числе к Богу, обращаются в большей степени в период отчаяния. Нестабильность в стране способствует тому, что зашкаливает тревога. Нет опоры и ориентиров, поэтому люди идут туда, где могут их найти», — подчеркнула психолог.

Она отметила в беседе с РИА «ФедералПресс», что роль РПЦ в жизни россиян тоже возросла после начала СВО. Однако многие граждане предпочли обращаться к эзотерикам. Кроме того, расплодились продавцы курсов по мистическим способностям. А ещё в наши дни заказать расклад карт таро или услуги астролога можно онлайн, не выходя из дома.

Психолог увидела опасность в том, что люди вместо восстановления внутренней опоры пытаются найти её во внешней среде. В том случае россияне вместо реального решения проблем перекладывают ответственность за свою жизнь на, что чревато необдуманными решениями и обидами на окружающих.