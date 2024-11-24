Присылала фото гробов: Лжегадалка запугала москвичку неснятым проклятьем и выманила крупную сумму

Мошенница три месяца выдавала себя за гадалку, чтобы убедить жительницу Москвы отдать ей крупную сумму средств за снятие порчи. Об этом случае сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«33-летней женщине и её 30-летнему сожителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Познакомившись с 45-летней москвичкой на одном из интернет-сайтов злоумышленница, выдавая себя за тёмного мага и таролога, присылала женщине якобы свои фотографии, а также фото проведения обрядов, скаченные из Интернета», — говорится в публикации надзорного ведомства.

«Волшебница» три месяца обрабатывала свою жертву, чтобы убедить, что может расколдовать все её финансовые и личные проблемы. В частности, заявив женщине, что над ней и над её сестрой довлеет страшная порча, гадалка настаивала, что только её «магические навыки» могут предотвратить надвигающуюся трагедию. Конечно же, для этого было нужно провести специальный ритуал, в котором были бы использованы особые зачарованные предметы и всё это, мягко говоря, не бесплатно. Заботливая «колдунья» совсем заморочила женщине голову и не принимала отказов, для пущего эффекта скидывая снимки кладбищ и гробов.

Старания окупились — напуганная жертва сдалась и перевела более 280 тысяч рублей по реквизитам банковских карт, которые к этому моменту предусмотрительно подготовил сожитель «гадалки». Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.