Присылала фото гробов: Лжегадалка запугала москвичку неснятым проклятьем и выманила крупную сумму
Лжегадалка выманила у москвички более 280 тысяч рублей за снятие порчи
Мошенница три месяца выдавала себя за гадалку, чтобы убедить жительницу Москвы отдать ей крупную сумму средств за снятие порчи. Об этом случае сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«33-летней женщине и её 30-летнему сожителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Познакомившись с 45-летней москвичкой на одном из интернет-сайтов злоумышленница, выдавая себя за тёмного мага и таролога, присылала женщине якобы свои фотографии, а также фото проведения обрядов, скаченные из Интернета», — говорится в публикации надзорного ведомства.
«Волшебница» три месяца обрабатывала свою жертву, чтобы убедить, что может расколдовать все её финансовые и личные проблемы. В частности, заявив женщине, что над ней и над её сестрой довлеет страшная порча, гадалка настаивала, что только её «магические навыки» могут предотвратить надвигающуюся трагедию. Конечно же, для этого было нужно провести специальный ритуал, в котором были бы использованы особые зачарованные предметы и всё это, мягко говоря, не бесплатно. Заботливая «колдунья» совсем заморочила женщине голову и не принимала отказов, для пущего эффекта скидывая снимки кладбищ и гробов.
Старания окупились — напуганная жертва сдалась и перевела более 280 тысяч рублей по реквизитам банковских карт, которые к этому моменту предусмотрительно подготовил сожитель «гадалки». Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
Гадалкам тоже стоит проявлять бдительность, ведь и они могут стать жертвами мошенников. Такая ситуация произошла в Екатеринбурге — одну из астрологов обманул незнакомец, написавший ей мессенджере, что хочет стать её учеником. Та даже с радостью согласилась поделиться опытом с аколитом-добровольцем. В процессе обучения выяснилось, что подмастерье зарабатывает на криптовалюте и готов подсказать наставнице, как приумножить собственные сбережения. Та не нашла в таком удачном стечении обстоятельств ничего подозрительного и перевела 2 миллиона на указанный счёт. Как водится, после этого «ученик» удалил всю переписку и пропал.
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