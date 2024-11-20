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20 ноября, 17:01

Гадалка стала жертвой своего ученика и лишилась миллионов рублей

Екатеринбургская гадалка потеряла более двух миллионов рублей. Обложка © freepik.com / freepik

Екатеринбургская гадалка потеряла более двух миллионов рублей. Обложка © freepik.com / freepik

В Екатеринбурге гадалка стала жертвой мошенничества, доверившись незнакомцу, который представился её учеником. Об этом сообщило URA.RU.

К астрологу через мессенджер обратился мужчина. Он назвался Никитой Громовым и заявил, что увлекается эзотерикой и хотел бы обучаться у женщины. Гадалка, занимающаяся составлением натальных карт и гаданием на Таро, обрадовалась возможности передать свои знания и согласилась.

Во время разговора Громов рассказал о своей работе в сфере криптовалюты и предложил женщине возможность заработать на этом. Вера в его обещания заставила гадалку перевести на «биржу» свои личные накопления в размере 2 миллионов рублей. Громов уверял её, что деньги пошли на проверку и скоро поступят на её счет.

Однако спустя какое-то время Громов удалил все свои сообщения и исчез. Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Полиция Екатеринбурга настоятельно призывает граждан быть осторожными и не доверять малознакомым людям, особенно в вопросах вложений в непроверенные сферы с обещаниями огромной прибыли.

Девушка хотела убрать «смертельный третий узел» у гадалки, но осталась без гроша
Девушка хотела убрать «смертельный третий узел» у гадалки, но осталась без гроша

Недавно 18-летняя москвичка перевела онлайн-гадалке 260 тысяч рублей, надеясь на помощь в учёбе, работе и личной жизни. Когда деньги закончились, гадалка исчезла, а девушка, погрязшая в долгах, обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», и гадалке грозит до 6 лет тюрьмы.

Александра Журавская
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