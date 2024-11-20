Гадалка стала жертвой своего ученика и лишилась миллионов рублей

В Екатеринбурге гадалка стала жертвой мошенничества, доверившись незнакомцу, который представился её учеником. Об этом сообщило URA.RU.

К астрологу через мессенджер обратился мужчина. Он назвался Никитой Громовым и заявил, что увлекается эзотерикой и хотел бы обучаться у женщины. Гадалка, занимающаяся составлением натальных карт и гаданием на Таро, обрадовалась возможности передать свои знания и согласилась.

Во время разговора Громов рассказал о своей работе в сфере криптовалюты и предложил женщине возможность заработать на этом. Вера в его обещания заставила гадалку перевести на «биржу» свои личные накопления в размере 2 миллионов рублей. Громов уверял её, что деньги пошли на проверку и скоро поступят на её счет.

Однако спустя какое-то время Громов удалил все свои сообщения и исчез. Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Полиция Екатеринбурга настоятельно призывает граждан быть осторожными и не доверять малознакомым людям, особенно в вопросах вложений в непроверенные сферы с обещаниями огромной прибыли.