Долги вместо счастья: Студентка попалась на крючок онлайн-гадалки и нарвалась на уголовку

18-летняя студентка из Москвы отдала онлайн-гадалке 260 тысяч рублей, чтобы та помогла ей с учёбой, работой и любовью. Всё завершилось уголовным делом.

По данным SHOT, 18-летней Ангелине (имя изменено) не везло по всем фронтам. Печальный вайб словила по Сети магиня, которая написала девушке. Представилась как Ева и сказала, что решит все её проблемы на раз-два. Стартовая цена — 800 рублей. Студентка приятно удивилась цене и начала работать с «мастером». Та обещала успех, но с каждым разом постепенно увеличивала ценник. Наколдовала таро-расклады и прочее на 260 тысяч рублей.

Девушка верила каждому слову и что вот-вот магия произойдёт, поэтому 100 тысяч отдала из накопленных, а вот 160 взяла в кредит. В какой-то момент, когда платить уже было нечем, гадалка пропала. А увязшая до кучи в долгах Ангелина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Гадалке, если её найдут, грозит до 6 лет лишения свободы.