«Проще поболтать с ведуньей»: У Самбурской оказалось 10 личных гадалок

Актриса Настасья Самбурская призналась, что обращается за помощью к гадалкам. Причём, как оказалось, их у 37-летней звезды сериала «Универ» целых десять. По словам Самбурской, столько ясновидящих ей нужно для успокоения при стрессовых ситуациях.

«Это для меня как просто поболтать. Потому что одна сказала одно, другая сказала другое, а вышло вообще по-третьему. Но иногда хочется просто с кем-то поговорить, а напрягать подруг не всегда хочется. Проще заплатить и поболтать с какой-нибудь ведуньей из Владивостока за тысячу рублей», — рассказала Самбурская ведущему подкаста «Ничего святого» Марку Андерсону.