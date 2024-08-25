«Человек будет на крючке бесов»: Священник предостерёг россиян от походов к гадалкам

Некоторые люди настолько сильно верят в различные мистические явления, что для решения своих проблем обращаются за помощью к так называемым бабкам, ведуньям или гадалкам. Однако делать этого не стоит, считает игумен Святогорского монастыря в Пушкинских Горах иеромонах Василий Бурков.

По его словам, при обращении к бабкам человек напрямую попадает в лапы бесов. При этом сами гадалки могут об этом не знать, предупредил священник. В любом случае, по его словам, за полученную помощь придётся расплачиваться.

«Само собой человеку помогут, но человек будет на крючке. Бесы уже получают право действовать в нём», — подчеркнул священник в беседе с РИА «ФедералПресс».

Он добавил, что человек способен действовать не только в видимом, но и в духовном мире, который делится на мир Божий и бесовский. От вторжения нечистой силы в жизнь человека защищает благодать Божия, объяснил игумен. Однако если влезть в бесовский мир самостоятельно, то злые духи начинают вмешиваться в жизнь человека.