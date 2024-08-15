Назван самый страшный грех во время Успенского поста

Православные начали Успенский пост с 14 августа. Он возник в память об успении (кончине) Божией Матери и длится всего две недели. Игумен Святогорского монастыря в Пушкинских Горах иеромонах Василий Бурков рассказал, что является самым грешным в этот период.

"Грех остаётся грехом. Совершил ли его во время поста или вне его. А пост даётся в помощь в борьбе с грехом", — рассказал священник в беседе с "ФедералПресс".