Назван самый страшный грех во время Успенского поста
Священник Бурков рассказал, что более всего грешно в пост
Православные начали Успенский пост с 14 августа. Он возник в память об успении (кончине) Божией Матери и длится всего две недели. Игумен Святогорского монастыря в Пушкинских Горах иеромонах Василий Бурков рассказал, что является самым грешным в этот период.
"Грех остаётся грехом. Совершил ли его во время поста или вне его. А пост даётся в помощь в борьбе с грехом", — рассказал священник в беседе с "ФедералПресс".
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РПЦ / Священник Игорь Палкин