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15 августа, 00:57

Назван самый страшный грех во время Успенского поста

Священник Бурков рассказал, что более всего грешно в пост

Православные начали Успенский пост с 14 августа. Он возник в память об успении (кончине) Божией Матери и длится всего две недели. Игумен Святогорского монастыря в Пушкинских Горах иеромонах Василий Бурков рассказал, что является самым грешным в этот период.

"Грех остаётся грехом. Совершил ли его во время поста или вне его. А пост даётся в помощь в борьбе с грехом", — рассказал священник в беседе с "ФедералПресс".

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Ранее Life.ru рассказывал, каким святым нужно молиться, чтобы любовь супругов прожила дольше трёх лет. Эти молитвы не только укрепляют веру, но и помогают парам пережить любые трудности вместе.

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РПЦ / Священник Игорь Палкин

Артур Лапсаков
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