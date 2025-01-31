Психиатр нашёл причины увлечения зумеров и миллениалов мягкими игрушками

В последнее время зумеры и миллениалы начали активно скупать мягкие игрушки. Казалось бы, зачем они нужны взрослым людям? Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков нашёл причины странного увлечения. В их числе — стремления снять стресс и детская инфантильность.

«Мягкие игрушки иногда используются взрослыми как предмет-антистресс. За счёт поглаживания или ощупывания мы испытываем приятные ощущения, а это способствует расслаблению. Также любовь к плюшевым игрушкам может свидетельствовать об инфантильности человека, которая тянется за ним с малых лет», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».