Психиатр нашёл причины увлечения зумеров и миллениалов мягкими игрушками
Психиатр Вилков: Взрослые люди покупают мягкие игрушки, чтобы снять стресс
Игрушки помогают снять стресс. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В последнее время зумеры и миллениалы начали активно скупать мягкие игрушки. Казалось бы, зачем они нужны взрослым людям? Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков нашёл причины странного увлечения. В их числе — стремления снять стресс и детская инфантильность.
«Мягкие игрушки иногда используются взрослыми как предмет-антистресс. За счёт поглаживания или ощупывания мы испытываем приятные ощущения, а это способствует расслаблению. Также любовь к плюшевым игрушкам может свидетельствовать об инфантильности человека, которая тянется за ним с малых лет», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».
Кроме того, увлечения зумеров и миллениалов мягкими игрушками объясняется желанием вернуться в объятия родителей и беззаботное детство. По словам эксперта, взрослы люди могут засыпать с игрушками в обнимку, чтобы вспомнить родительские прикосновения и почувствовать уют, которого не хватает.
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