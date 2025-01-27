«Выбирают себя»: Психолог рассказала, почему зумеры не держатся за нелюбимую работу

Обычно именно молодые люди чаще всего меняют работу, потому что зациклены на поиске себя. Они ищут ту сферу и ту деятельность, где могут в полной мере проявить таланты, развиваться и самореализоваться. Об этом в беседе с Life.ru рассказала кризисный психолог Ангелина Сурина.

Ещё одна причина, по словам специалиста, это поиск комфорта: зумерам важно, чтобы было удобно и по деньгам, и на месте, и в отношениях с коллегами и начальством. Потому что сейчас популярна так называемая «я-концепция», или «я-психология», которая пропагандирует выбирать себя, задаваться вопросами: чего я хочу, что я могу дать обществу? Именно так человек чувствует себя более счастливым и значимым в обществе, добавила психолог. Если он находит дело, от которого у него «глаза горят», которое у него хорошо получается и которое нужно людям, он получает отклик, признание.

Эксперт рассказала, что люди чаще всего стремятся к признанию — самореализовываются, чтобы получить одобрение от общества и своих близких. Это своего рода социализация, но не в ущерб себе, не через работу на нелюбимой должности, «потому что так надо» или «потому что так кто-то сказал». По её словам, это пережитки прошлого, а сейчас люди меняют работу, чтобы понять, что им подходит.

«Они осознают, например: «С такими условиями я не готов работать» или «В этой системе я ничего не могу изменить». Тогда они решают: «Что я могу? Я могу поменять работу». Или: «На этой работе я не чувствую себя нужным, не чувствую себя профессионалом, мне это не нравится». Идут искать другую работу, другое направление, новую учёбу. В этом есть свои плюсы. Люди становятся гибкими, они через практику ищут себя, не зацикливаются на том, что «просто нужно», — рассказала психолог.

Но есть минусы. Для работодателей это означает нестабильность коллектива, текучку кадров, добавила эксперт. Однако есть и плюс: если начальник находит человека, у которого «глаза горят» и которому действительно интересно, то это надолго.

Такая текучка работает как сито: через неё можно найти не просто сотрудника, который будет ходить на работу с грустным взглядом, а того, кто будет поднимать бизнес, помогать и гореть желанием работать. В итоге всё идёт в лучшем направлении, просто через определённый кризис. Кризисный психолог Ангелина Сурина