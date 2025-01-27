Работа не волк?! Россияне подхватили тренд на джоб-хоппинг
Kept: Чаще всего в 2024 году увольнялись россияне, работавшие в фирме менее года
В 2024 году в России зафиксирован рост текучки кадров — более трети отечественных компаний пожаловались на увольнения сотрудников, которые не проработали и года. Об особой форме текучести кадров заявило издание «Ведомости», ссылаясь на исследования аудиторско-консалтинговой компанией Kept.
Опрос, проведённый среди 68 компаний из 20 отраслей экономики, показал, что в стране стремительно растёт явление джоб-хоппинга — то есть увольнение специалиста, который отработал менее 12 месяцев. Об этом сообщили 45% респондентов. 40% опрошенных работодателей отметили такую тенденцию среди квалифицированных сотрудников, почти столько же респондентов говорят об учащении увольнений обслуживающего персонала и начинающих специалистов (37 и 36% опрошенных соответственно). Меньше всего подвержены джоб-хоппингу руководители и топ-менеджеры — 16% и 7% соответственно уволились, отработав в компании менее года.
Директор группы оказания услуг в области управления персоналом и налогообложения физлиц Kept Ольга Жирова пояснила, что данное явление в России имеет умеренно выраженный характер, так как более трети предприятий столкнулись с джоб-хоппингом. Она объяснила, что при анализе данного вида текучки кадров важно учитывать несколько факторов, в том числе: текущий срок отработки, а также предыдущий карьерный опыт сотрудника, например, менял ли он прошлых работодателей каждые 1–2 года или чаще.
Ранее стало известно, что кабмин принял решение доработать запрет на увольнение родителя, который является единственным кормильцем в многодетной семье. Теперь возраст младшего ребёнка может быть повышен до 14 лет — по действующему закону он равен трём годам.