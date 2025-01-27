Работа не волк?! Россияне подхватили тренд на джоб-хоппинг

В 2024 году в России зафиксирован рост текучки кадров — более трети отечественных компаний пожаловались на увольнения сотрудников, которые не проработали и года. Об особой форме текучести кадров заявило издание «Ведомости», ссылаясь на исследования аудиторско-консалтинговой компанией Kept.

Опрос, проведённый среди 68 компаний из 20 отраслей экономики, показал, что в стране стремительно растёт явление джоб-хоппинга — то есть увольнение специалиста, который отработал менее 12 месяцев. Об этом сообщили 45% респондентов. 40% опрошенных работодателей отметили такую тенденцию среди квалифицированных сотрудников, почти столько же респондентов говорят об учащении увольнений обслуживающего персонала и начинающих специалистов (37 и 36% опрошенных соответственно). Меньше всего подвержены джоб-хоппингу руководители и топ-менеджеры — 16% и 7% соответственно уволились, отработав в компании менее года.

Директор группы оказания услуг в области управления персоналом и налогообложения физлиц Kept Ольга Жирова пояснила, что данное явление в России имеет умеренно выраженный характер, так как более трети предприятий столкнулись с джоб-хоппингом. Она объяснила, что при анализе данного вида текучки кадров важно учитывать несколько факторов, в том числе: текущий срок отработки, а также предыдущий карьерный опыт сотрудника, например, менял ли он прошлых работодателей каждые 1–2 года или чаще.