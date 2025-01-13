Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 13:59

Стало известно, кого в России не смогут уволить

ТАСС: В России доработают запрет на увольнение кормильца многодетной семьи

Кабмин поддержал решение расширить запрет на увольнение родителя, который является единственным кормильцем в многодетной семье с малолетними детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

Сейчас уволить работника нельзя, если он является единственным кормильцем как минимум троих малолетних детей, а его младший ребёнок не достиг возраста трёх лет. Теперь же возраст младшего ребёнка в многодетной семье может быть продлён до 14 лет.

Некоторые положения законопроекта не будут пересматриваться. Например, по-прежнему нельзя расторгать трудовой договор по инициативе работодателя с матерью ребёнка младше трёх лет, с одиноким родителем, у которого есть ребёнок младше 16 лет, а также с единственными кормильцами детей-инвалидов. Кроме того, документ не учитывает, что второй родитель может не состоять в трудовых отношениях, но при этом получать заработок.

Правительство России призвало доработать данный законопроект с учётом замечаний. Окончательное решение будет принято Госдумой.

Путин озвучил приоритетную цель России
Путин озвучил приоритетную цель России

Ранее Life.ru рассказывал, что многодетных россиян могут отправить в «бессрочный декрет». Сенатор Кутепов призвал отменить ограничение на стаж ухода родителя за детьми. На данный момент в страховой стаж засчитывается период ухода родителя за каждым малышом до достижения им возраста полутора лет, но в общей сложности этот срок не должен превышать шести лет.

Обложка ©

Freepik / master1305

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Дети
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar