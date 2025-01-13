Стало известно, кого в России не смогут уволить

Кабмин поддержал решение расширить запрет на увольнение родителя, который является единственным кормильцем в многодетной семье с малолетними детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

Сейчас уволить работника нельзя, если он является единственным кормильцем как минимум троих малолетних детей, а его младший ребёнок не достиг возраста трёх лет. Теперь же возраст младшего ребёнка в многодетной семье может быть продлён до 14 лет.

Некоторые положения законопроекта не будут пересматриваться. Например, по-прежнему нельзя расторгать трудовой договор по инициативе работодателя с матерью ребёнка младше трёх лет, с одиноким родителем, у которого есть ребёнок младше 16 лет, а также с единственными кормильцами детей-инвалидов. Кроме того, документ не учитывает, что второй родитель может не состоять в трудовых отношениях, но при этом получать заработок.

Правительство России призвало доработать данный законопроект с учётом замечаний. Окончательное решение будет принято Госдумой.