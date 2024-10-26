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26 октября, 08:09

Мамам и папам рассказали о коварных кровопийцах из мягких игрушек

Врач Болибок: На мягких игрушках могут скапливаться пыль, клещи и споры плесени

Некоторые родители буквально заваливают своих детей мягкими игрушками. В результате в комнате образуется целое скопление различных мишек, котиков и зайчиков. Эти безобидные на первый взгляд существа могут стать источником самой настоящей проблемы, предупредил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Москвой 24».

По словам доктора, в мягких игрушках могут скапливаться пыль, клещи и споры плесневелых грибов, которые могут вызвать сильную аллергию у ребёнка. Поэтому важно время от времени стирать плюшевых мишек и их «друзей», чтобы защитить малыша от опасности.

«Особенно если он активно играет с игрушкой — с прыжками, обниманиями, похлопыванием. Может появиться чихание, заложенность носа, насморк, глаза могут заслезиться. В крайнем случае ребёнок даже может начать задыхаться, то есть развивается астматический приступ», — рассказал медик.

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По словам врача, если игрушку нельзя стирать, то её следует сдать в химчисту, где позаботятся об её искусственном мехе и наполнении. Кроме того, мягкие игрушки можно обрабатывать паром. При стирке в машинке следует добавлять специальные порошки, которые убьют пылевых клещей даже при температуре 30-40 градусов.

Ранее россиян предупредили, что с наступлением холодов может возникнуть особый вид аллергии. Она проявляется неприятными ощущениями на коже, напоминающими ожоги и обморожение. Это может быть признаком холодовой крапивницы — заболевания, вызываемого низкими температурами. Чаще всего оно поражает открытые участки тела, такие как лицо, руки, уши и даже ноги. Поэтому важно осенью и зимой одеваться тепло, защищая себя от ветра, дождя и снега.

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freepik

Алёна Зиновьева
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