Врач рассказал, при какой температуре может возникнуть аллергия на холод

С наступлением холодов многие сталкиваются с неприятными симптомами, напоминающими ожоги от обморожения. Однако это может быть признаком холодовой крапивницы — заболевания, вызываемого низкими температурами. Под воздействием холода в коже вырабатывается гистамин, что приводит к образованию волдырей, зуда и в некоторых случаях, отслаиванию кожи. Как пояснил Life.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, это состояние может развиться даже при +8 или +12 градусах.

Чаще всего холодовая крапивница поражает открытые участки тела, такие как лицо, руки, уши, и даже ноги, если не носить тёплую одежду зимой. Женщины, предпочитающие колготки вместо брюк в морозную погоду, особенно подвержены риску появления этого заболевания.

«Если с человеком такое уже случалось, что у него эти симптомы аллергии на холод, и единственная здесь профилактика, это, конечно, не переохлаждаться до той температуры, когда у вас возникнет эта реакция. То есть, такие люди должны достаточно тепло одеваться и укрываться не только от самого холода, но ещё и от ветра. Потому что ветер, даже если температура для него не критичная, может ещё сильнее остудить кожу, и тогда кожа охладится до температуры критичной», — отмечает врач.

Важно не путать холодовую крапивницу с переохлаждением, когда кожа тоже страдает от низких температур, но процесс сопровождается больше воспалением от холода. По словам специалиста, кремы с противовоспалительным эффектом могут помочь в профилактике этих проблем. Они защищают кожу от обветривания и предотвращают её переохлаждение.

«Для профилактики этих реакций с чувствительностью на холод можно пользоваться кремами. Они, как правило, все оказывают противовоспалительное действие. То есть суть вот этих вот реакций на холод это воспаление кожи,» — заключил эксперт.