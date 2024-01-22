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21 января, 23:25

Иммунолог рассказала, как бороться с аллергией на холод

Иммунолог Мальцева: Антигистаминные препараты эффективны при холодовой аллергии

Холодовая аллергия действительно существует, однако она не всегда является "истинной аллергией". Как объяснила "Газете.ru" аллерголог-иммунолог Наталья Мальцева, обычно это собирательное понятие, которое объединяет реакции, возникающие на холоде.

Например, астма обостряется из-за холода, который выступает провоцирующим фактором. Также на морозе может появляться сыпь, отёки, нарушение дыхания и понижение кровяного давления. Кроме прочего, может повыситься и уровень иммуноглобулинов E в крови.

"Для лечения холодовой крапивницы эффективны противоаллергические антигистаминные препараты, так как в обоих случаях задействованы одни и те же иммунные клетки. Однако главное — это ограничить контакт с холодом: избегать общего переохлаждения, холодных напитков, контактов с холодными поверхностями и снегом. Снизить риск кожных реакций помогают специальные колд-кремы", — объяснила Мальцева.

Врач рассказал о простом способе отличить аллергию на холод от обморожения
Врач рассказал о простом способе отличить аллергию на холод от обморожения

А чтобы понять, есть ли у вас аллергия на холод, нужно обратить внимание на распространённые симптомы. Как объяснила специалист, среди них — покраснение и появление волдырей.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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