Россиянка получила гайморит, пытаясь омолодиться кубиками льда

Россиянка решила омолодиться в домашних условиях с помощью кубиков льда, но вместо разглаживающего эффекта она заработала гайморит. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Девушка решила улучшить состояние кожи в домашних условиях при помощи старинного метода — умывания льдом. Она заварила ромашку, разлила жидкость в формочки и убрала в морозилку. Когда девушка только ввела в свой ежедневный уход эту процедуру, она использовала слишком много льда и очень долго натирала им лицо. По её словам, после этого у неё развился гайморит, пришлось ложиться в больницу, где врачи прокалывали пазухи. Но серьёзные последствия не смутили девушку, она уверяет, что инцидент произошёл только по её глупости.

Опрошенные SHOT ПРОВЕРКОЙ врачи рассказали, что умывание льдом имеет много противопоказаний, поэтому следует проконсультироваться с доктором. Длительное воздействие льда на один участок может вызвать обморожение, вводить эту процедуру следует постепенно. Косметологи рекомендуют вообще отказаться от такого способа ухода. По их словам, тканевая маска из холодильника будет намного полезнее и эффективнее, а умывание льдом может привести к развитию сосудистых патологий.