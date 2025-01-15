Российские зумеры подчинили работодателей и диктуют боссам свои условия ради «жизни в кайф» — эксперт

Российские работодатели всё чаще отказываются от понятия «рабочие часы», требуя от сотрудников лишь выполнения KPI в любое удобное для них время. Новый тренд в стране запустила молодёжь, которая отвергает традиционный формат труда и не желает посвящать рабочему посту годы жизни. Причины указанного явления специально для Life.ru озвучил член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике, HR-эксперт Гарри Мурадян.

Мировоззрение и идеология зумеров не заточены под то, чтобы искать и строить себе карьеру, убиваться на работе. Они живут в кайф, живут для себя, потому что родители вырастили их такими в сложное время, особо некогда было воспитывать детей в нулевые Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике

По словам собеседника Life.ru, квартиры многим молодым людям достаются от родных, и у них нет необходимости откладывать средства и брать ипотеки. Они лишь балуют себя «малым дофамином» в виде различных покупок и путешествий в кредит, так как считают, что смысла экономить деньги нет. С нынешними ценами отказ от утреннего кофе не позволит им накопить на первый взнос по квартире даже за 20 лет, привёл пример Мурадян.

«Второе. Сейчас демократическая яма. Эти ребята знают, что они очень нужны рынку и никуда от этого не денутся, поэтому они диктуют условия для себя. После 2022 года стало ещё хуже. Технологическая революция привела к тому, что работать по 20 лет на одной работе уже не так важно и нужно. <…> Можно себе позволить работать на разных проектах, иметь разнообразный опыт работы, но зато иметь большое количество кейсов и портфолио», — добавил эксперт.

Впрочем, подчеркнул Мурадян, «эта история не вечна». Родители, бабушки и дедушки этих прогрессивных ребят в какой-то момент уйдут из жизни, и зумеры останутся без «допинга». Тогда и настанет час расплаты за былую беззаботность.

«Они в центр всего поставили не создание чего-то и передачу чего-то будущим поколениям, а собственное наслаждение и жизнь в кайф. Собственно, оттуда ноги и растут», — резюмировал Мурадян.