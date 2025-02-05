«Многие боятся»: Россиян научили говорить «нет»
Врач Крашкина: Научиться говорить «нет» поможет работа над самооценкой
Многие россияне боятся сказать «нет», чтобы не вызвать негативную реакцию собеседника. Однако при развитии самооценки и осознании своих прав можно научиться отказывать людям, уверена врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
Она подчеркнула в беседе с РИАМО, что человек имеет полное право сказать «нет», если предложение не соответствует его интересам или взывает дискомфорт. Для этого эксперт призвала не ставить чужие интересы выше своих и чётко обозначить личные границы.
«Страх отказа часто связан с внутренними убеждениями и страхом оценки со стороны других. Многие боятся, что их посчитают грубыми или эгоистичными, поэтому соглашаются, например, на неудобные встречи», — отметила психотерапевт.
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