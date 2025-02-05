«Многие боятся»: Россиян научили говорить «нет»

Многие россияне боятся сказать «нет», чтобы не вызвать негативную реакцию собеседника. Однако при развитии самооценки и осознании своих прав можно научиться отказывать людям, уверена врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Она подчеркнула в беседе с РИАМО, что человек имеет полное право сказать «нет», если предложение не соответствует его интересам или взывает дискомфорт. Для этого эксперт призвала не ставить чужие интересы выше своих и чётко обозначить личные границы.