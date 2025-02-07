Пропали с экранов и утонули в бедности: Что стало с главными красотками сериалов 90-х и 00-х

Сериальная мания захлестнула нашу страну после развала Советского Союза. На телевидение проникли зарубежные передачи из США, Мексики и Бразилии. В то же время наши шоураннеры не отставали и снимали шедевры, составлявшие этим сериалам конкуренцию. В материале вспоминаем самые знаковые шоу 90-х и 00-х, рассказывая о том, что стало с главными красотками оттуда.

Ольга Ломоносова (Кира из «Не родись красивой»)

Ольга Ломоносова блестяще сыграла Киру из «Не родись красивой», но тогда индустрия думала, что женские сериалы это плохо. Фото © Кадр из сериала «Не родись красивой», режиссёры Карен Захаров, Станислав Назиров, Роман Просвирнин, сценаристы Елена Кряковцева, Михаил Соколовский, Светлана Яшина, © ТАСС / Валерий Шарифулин

Роль уверенной в себе бизнес-леди Киры Воропаевой, кажется, предвосхитила будущее. В любом случае её образ остаётся актуальным даже в 2025 году. Теперь такой стиль называется «олдмани». Это костюмы, в которые одеваются потомственные предприниматели, и как раз к 20-м у нас появились такие. Но карьера Ломоносовой после сериала не сложилась. В одном из интервью актриса даже говорила, что жалеет о съёмках в «Не родись красивой», потому что в 2005-м сериал считался низкокачественным продуктом для домохозяек и в серьёзные проекты Ольгу звать перестали несмотря на то, что сыграла она там блестяще.

Елена Яковлева (Настя Каменская)

После «Интердевочки», где Яковлева играла эскортницу, настало время исполнить роль майора милиции в «Каменской». Фото © Кадр из сериала «Каменская», режиссёр Юрий Мороз, сценаристы Александр Полозов, Наталия Токарева, Рамиль Ямалеев и др. / Kinopoisk

Анастасия Каменская — один из примеров темы сильной женщины в российском кино. До роли в этом сериале Елена Яковлева служила в «Современнике» и театре Ермоловой, а также стала всесоюзной звездой после фильма «Интердевочка». В новой России Яковлева прогремела на всю страну в снятом по романам Александры Марининой сериале о храбром майоре милиции из убойного отдела Насте Каменской. Мужа Каменской, профессора Чистякова, играл Андрей Ильин, а музыку к сериалу написал сын поэта Геннадия Айги Алексей.

Тери Хэтчер (Сьюзан из «Отчаянных домохозяек»)

Тери Хэтчер озвучила «Коралину в Стране кошмаров», теперь живёт одна — и ей нормально. Фото © Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», режиссёр Дэвид Гроссман, сценарист Марк Черри / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / DFree

Тери Хэтчер не только актриса, но и писательница. За роль Сьюзан Майер в сериале «Отчаянные домохозяйки» она получила премию «Золотой глобус» в 2005 году. После нашумевшего шоу у неё была пара заметных ролей в детских фильмах «Дети шпионов» и «Коралина в Стране кошмаров». А до сериала успела посадить педофила со стажем, виновного в смерти девочки. Теперь ей 60, она живёт одна и ни в чём себе не отказывает, изредка мелькая в эпизодических ролях.

Инна Гомес (Алла из «Дня рождения буржуя»)

Инна Гомес с головой ушла в благотворительность. Фото © VK / День рождения Буржуя-2 (Все 15 серий) (Сериал, Криминал, Детектив, 2001), © ТАСС / Сергей Виноградов

Инна Гомес в 1984-м снималась в «Гостье из будущего». Потом снималась в «Чёрной комнате» Звягинцева и участвовала в шоу «Последний герой». Теперь актриса плотно занимается благотворительностью. В 2019 году она получила премию «За доброту в искусстве». Возглавляет Фонд поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями. Помимо того, она счастлива в браке и воспитывает двоих своих чад.

Джиллиан Андерсон (Скалли из «Секретных материалов»)

Кроме «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон играла в «Ганнибале». Фото © Кадр из сериала «Секретные материалы», режиссёры Ким Мэннерс, Роб Боумен, Дэвид Наттер и др., сценаристы Бен Ван Аллен, Пол Браун, Крис Руппенталь и др. / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Фильмография Джиллиан Андерсон внушительна. Помимо «Секретных материалов» там есть первый в истории мультфильм, созданный компьютерной графикой ReBoot, и увлекательные фильмы, например «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть» или «Скрюченный домишко». Кроме того, она озвучивала аниме «Принцесса Мононоке», а потом снялась в сериале «Ганнибал», культовом в определённых кругах. Но самой главной её ролью всё равно останется Скалли, которую актриса играла с 1993 по 2018 год.

Анна Азарова («Дорогая Маша Березина»)

«Дорогая Маша Березина» потом перевоплотилась в Вилию из «Молодого Волкодава». Фото © kino-teatr.ru, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / azarova_real

Анна Азарова не только актриса, но ещё и модель. Причём модельную карьеру она начала всего в 14 лет. Популярность к Азаровой пришла после главной роли в сериале «Дорогая Маша Березина», но это не единственная заметная роль. После «Березиной» Азарова играла в русском сериале «Молодой Волкодав». Франшиза «Волкодавов» сейчас не пользуется большой популярностью, но есть вероятность, что это было первое славянское фэнтези в истории кино. Сейчас Анна поставила актёрскую карьеру на паузу, так как воспитывает четверых детей.

Виктория Руффо (Мария Лопес из «Просто Марии»)

Виктория Руффо стала одной из самых высокооплачиваемых актрис в Мексике. Фото © kino-teatr.ru, © Kinopoisk.ru

«Просто Мария» захватила сердца российских телезрительниц, потому что мир сериала очень напоминал им свою собственную жизнь. По сюжету мексиканская крестьянка приезжает в столицу, чтобы найти подругу детства и работу, при помощи которой можно содержать пятерых братьев и сестёр. Потом Виктории пришлось ненадолго отказаться от актёрской карьеры, потому что в 2004-м Руффо родила от мужа близнецов, при этом у неё уже был сын 1992 года рождения. В наше время она служит в театрах и играет в сериалах, будучи самой дорогой актрисой компаний «Телевиса» и «Телемундо».

Марси Уокер (Иден из «Санта-Барбары»)

Марси Уокер мало снималась после «Санта-Барбары», теперь у неё другие приоритеты. Фото © YouTube / Вокруг Света, © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Культовая мыльная опера, классика этого жанра, «Санта-Барбара» в России стала нарицательным. Было время, когда все ситуации, связанные с запутанными родственными и любовными отношениями, обозначались названием этого сериала. Марси Уокер, которая сыграла там Иден Кэпвелл, последний раз снималась в кино в 1996 году, это был фильм «Угон школьного автобуса». После недолгой актёрской карьеры Марси пришла к Богу, теперь она протестантский пастор.