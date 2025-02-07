«Я отпускаю нашу любовь»: СМИ пишут о расставании Анны Асти с мужем

Певица Anna Asti (настоящая фамилия Дзюба) рассталась с мужем Станиславом Юркиным. Несколько источников из близкого окружения исполнительницы сообщили Super.ru, что супруги больше не вместе и с декабря прошлого года не живут вместе.

Несмотря на трещины в их отношениях, Анна и Станислав не спешат оформлять развод. Более того, Юркин продолжает представлять интересы Асти в качестве концертного директора, что добавляет ещё больше интриги в их сложную ситуацию.

Интересно, что супруги практически не делятся своими личными переживаниями с родственниками. Мать Станислава, по данным источников, провела последний месяц в больнице и не имела возможности увидеть сына, оставаясь в неведении о его проблемах с Анной. Мама самой певицы осведомлена о трудностях в жизни дочери, но подробности остаются ей неизвестны.

Изначально поклонники певицы начали сомневаться в том, что в её жизни царят любовь и гармония. Асти сама подкинула повод для обсуждений, удалив совместные фотографии с мужем из соцсетей. Кроме того, как сообщают телеграм-каналы, новогодние праздники пара провела порознь.

Напомним, что Анна Асти и Станислав Юркин встретились в 2019 году и связали себя узами брака в декабре 2020 года на торжественной церемонии в Барвихе среди близких друзей и родных. Для Юркина это был второй брак: ранее он был женат на визажистке Яне Симаковой, от которой у него есть 11-летняя дочь Варвара.