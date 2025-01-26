Анна Асти вернула «докризисный» ценник на корпоративы в 10 млн рублей

Певица Анна Асти вновь установила «докризисный» ценник на свои корпоративные выступления — 10 миллионов рублей. После скандала с голой вечеринкой Насти Ивлеевой исполнительница была вынуждена снизить стоимость на 3 миллиона, но теперь решила вернуться к прежним условиям.

По информации SHOT, Асти восстановила не только цену, но и роскошные условия для своих выступлений: бизнес-классы, VIP-проходы, дорогие автомобили и номера в пятизвёздочных отелях. В гримёрке певицы должны быть горячие блюда, швейцарский шоколад и свежие фрукты. За границей ей полагаются $200 суточных, а каждому члену команды — по $100, плюс три сим-карты с безлимитным интернетом.

Также все съёмки должны быть согласованы заранее. Нарушение этого правила обернется штрафом в 1 миллион рублей за несанкционированную запись.