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Регион
26 января, 08:30

Анна Асти вернула «докризисный» ценник на корпоративы в 10 млн рублей

Анна Асти. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asti

Анна Асти. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asti

Певица Анна Асти вновь установила «докризисный» ценник на свои корпоративные выступления — 10 миллионов рублей. После скандала с голой вечеринкой Насти Ивлеевой исполнительница была вынуждена снизить стоимость на 3 миллиона, но теперь решила вернуться к прежним условиям.

По информации SHOT, Асти восстановила не только цену, но и роскошные условия для своих выступлений: бизнес-классы, VIP-проходы, дорогие автомобили и номера в пятизвёздочных отелях. В гримёрке певицы должны быть горячие блюда, швейцарский шоколад и свежие фрукты. За границей ей полагаются $200 суточных, а каждому члену команды — по $100, плюс три сим-карты с безлимитным интернетом.

Также все съёмки должны быть согласованы заранее. Нарушение этого правила обернется штрафом в 1 миллион рублей за несанкционированную запись.

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Как писал Life.ru, певец Сергей Лазарев поднял ценник на выступления на 2 миллиона в 2025 году. Позвать певца на корпоратив теперь можно за 8,5 миллиона. Хотя ещё в прошлом году за те же 40 минут на частном мероприятии Лазарев брал 6,5 миллиона рублей. Поёт всё так же свои известные треки «В самое сердце», «Даже если ты уйдёшь» и др.

Оксана Попова
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