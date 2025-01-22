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Регион
22 января, 10:18

Дороже Лепса и Чумакова: Раскрыт райдер Урганта за выступления в России

«Абзац»: Ургант согласен выступить на частном мероприятии в РФ за 6,8 млн руб

Иван Ургант. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Иван Ургант. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Телеведущий Иван Ургант готов выступать на частных мероприятиях в России за сумму в 6,8 миллиона рублей, за эти деньги шоумен обещает смешить публику целых четыре часа. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на свои источники.

Ургант также готов получить гонорар в иностранной валюте, в этом случае он предоставит заказчику скидку и итоговая стоимость составит 65 тысяч евро. При этом телеведущий выдвинул абсолютно простой райдер, где совсем нет алкогольных напитков. Ургант просит в гримёрку только лёгкие напитки и классические закуски. Также ему требуется визажист и трансфер до места выступления.

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Интересно, что выступление Урганта стоит дороже многих российских звёзд. К примеру, лидер рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев просит 2 млн за корпоратив. А Анна Седокова берёт за 40-минутное выступление 1,5 млн рублей. Столько же просит певица Бьянка. Чуть дороже – певец Алексей Чумаков, который всё равно не дотягивает до Урганта. Он берёт за корпоративы 4 миллиона рублей, а его супруга Юлия Ковальчук – 1,2 миллиона рублей. И даже Григорий Лепс обойдётся дешевле. Его гонорар составляет 3 млн.

Татьяна Миссуми
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