Дороже Лепса и Чумакова: Раскрыт райдер Урганта за выступления в России

Телеведущий Иван Ургант готов выступать на частных мероприятиях в России за сумму в 6,8 миллиона рублей, за эти деньги шоумен обещает смешить публику целых четыре часа. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на свои источники.

Ургант также готов получить гонорар в иностранной валюте, в этом случае он предоставит заказчику скидку и итоговая стоимость составит 65 тысяч евро. При этом телеведущий выдвинул абсолютно простой райдер, где совсем нет алкогольных напитков. Ургант просит в гримёрку только лёгкие напитки и классические закуски. Также ему требуется визажист и трансфер до места выступления.