Раскрыт новогодний райдер солиста группы «Моральный кодекс», которого ищут приставы

Мазаев и его коллектив исполнят хиты вроде «До свидания, мама» и «Первый снег». Если корпорат в Москве, то доехать они могут сами. Если за МКАД, то будьте добры предоставить команде автомобиль вроде Mercedes Sprinter. Могут спеть в других городах и даже за границей, если им выделят большой туристический автобус, где можно будет всю дорогу валяться и смотреть фильмы. В случае авиаперелёта для Мазаева и его директора должен быть выделен отдельный VIP-зал.