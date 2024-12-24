Раскрыт новогодний райдер солиста группы «Моральный кодекс», которого ищут приставы
Мазаев из «Морального кодекса», которого ищет ФССП, просит 2 млн за корпоратив
Группа «Моральный кодекс». Фото © moralcodex.ru
Лидер рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, которым заинтересовались судебные приставы и налоговая, активно берётся за корпоративы, чтобы выступить на новогодних праздниках. За один из таких группе на счёт упадёт 2 млн рублей, сообщает SHOT.
Мазаев и его коллектив исполнят хиты вроде «До свидания, мама» и «Первый снег». Если корпорат в Москве, то доехать они могут сами. Если за МКАД, то будьте добры предоставить команде автомобиль вроде Mercedes Sprinter. Могут спеть в других городах и даже за границей, если им выделят большой туристический автобус, где можно будет всю дорогу валяться и смотреть фильмы. В случае авиаперелёта для Мазаева и его директора должен быть выделен отдельный VIP-зал.
Гастрономические предпочтения в гримёрке ограничиваются лёгкими закусками: фрукты, десерты. Однако после концерта коллектив предпочитает основательно подкрепиться, поэтому нужны будут мясные и рыбные блюда с гарнирами. Есть и отдельная просьба от рокеров-вегетерианцев. По алкоголю: только импортный тоник, 4 бутылки сухого вина и одна бутыль чего-то покрепче.
Напомним, что солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев разыскивается судебными приставами и налоговой. Он имеет неоплаченный штраф и проблемы с задолженностью перед ФНС, которая составляет уже 95 тысяч рублей.