25 декабря состоится премьера юбилейного концерта группы «Алиса». В 2023 году коллективу исполнилось 40 лет, к дате был приурочен тур «АЛИСА. XXXX». Его кульминацией стал большой концерт, который прошёл в Санкт-Петербурге на главной арене спорткомплекса «Юбилейный» 10 ноября 2023 года.

В программу вошли знаковые песни из альбомов разных лет, начиная с «Энергии» (1985 г.). «Мы вместе», «Красное на чёрном», «Стерх», «Небо славян», «Солнце встаёт», «Инок, воин и шут», «Трасса Е-95», «Левша», «Мама», – услышать эти и другие песни в живом исполнении на стадионе и максимально ощутить атмосферу рок-концерта можно на телеканале РЕН ТВ 25 декабря в 23:30.