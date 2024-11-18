«Алиса» покоряет Петербург с новым альбомом «Гойда»

В Санкт-Петербурге состоялась долгожданная презентация 23-го студийного альбома рок-группы «Алиса» под названием «Гойда». По данным Фонтанки.Ру , концерт прошёл при аншлаге в спортивном комплексе «Юбилейный», где поклонники с нетерпением ждали выступления легендарного коллектива.

Новый альбом включает 16 композиций, в которых Константин Кинчев исследует философские, исторические и нравственные темы. Музыка и тексты альбома уже вызвали бурные обсуждения среди фанатов и критиков, некоторые из которых называют «Гойду» музыкальной революцией. Несмотря на то что песням из нового альбома только предстоит стать хитами, зрители уже успели выучить многие из них и активно подпевали во время концерта.

Фанаты группы тщательно подготовились: взяли с собой значки с логотипом альбома и нанесли на лица тематический грим. На сцену летели фанатские шарфы, которые Кинчев по традиции надел перед исполнением хита «Красное на черном».

Атмосфера на концерте была насыщенной и эмоциональной. Световое оформление, смена костюмов и дымовые эффекты добавляли зрелищности выступлению. Поклонники разных поколений — от родителей, слушавших «Алису» в 80-х, до их детей и внуков — наслаждались как новыми композициями, так и проверенными временем хитами.

Поклонники группы, приехавшие из разных городов, таких как Калуга, Минск, Ярославль и Курск, активно поддерживали своих кумиров. «Мне очень нравится песня „Неприкасаемых нет“. Месяц альбом переслушивала, чтобы сегодня накраситься стилизованно», — признаётся поклонница группы.

Константин Кинчев, лидер группы, выразил благодарность петербургской публике за тёплый прием и полные залы. Он отметил, что для них выступление в родном городе всегда особенное событие. Тур группы продолжается, и впереди у «Алисы» выступление в Москве 22 ноября, где музыканты также представят свой новый альбом.