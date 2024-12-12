Солиста группы «Моральный кодекс»разыскивают судебные приставы и налоговая
Сергей Мазаев. Обложка © VK / QUEENtet Сергея Мазаева
Солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева разыскивают судебные приставы и налоговая. Как стало известно SHOT, ФССП возбудила исполнительное производство, а ФНС выставила музыканту крупный счёт.
Производство приставы открыли из-за штрафа за несвоевременно предоставленные данных в ФНС от продюсерского центра «Мазай коммуникейшенс» размером 4000 рублей. А пока Мазаев не мог решить вопрос с задолженностью, налоговая выставила ему новый счёт на 95 тысяч рублей.
Ранее СМИ узнали о серьёзном долге блогера Асхаба Тамаева по налогам — более 1,2 миллиона рублей. Из-за этого ФНС может заблокировать счета «Чеченского Халка».