Солиста группы «Моральный кодекс»разыскивают судебные приставы и налоговая

Производство приставы открыли из-за штрафа за несвоевременно предоставленные данных в ФНС от продюсерского центра «Мазай коммуникейшенс» размером 4000 рублей. А пока Мазаев не мог решить вопрос с задолженностью, налоговая выставила ему новый счёт на 95 тысяч рублей.