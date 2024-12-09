У трёх актрис сериала «Кухни» нашлись крупные долги в России

Сразу три актрисы сериала «Кухня» числятся должницами на сумму практически 500 тысяч рублей каждая в налоговой. Одной из них уже пришёл иск в суд.

Как пишет Mash, актриса Елена Ксенофонтова, сыгравшая в сериале бывшую жену шефа Элеонору, не оплачивала коммунальные услуги ТСЖ «Столица» с 1 декабря прошлого года по 31 октября этого. В результате за ней образовался внушительный долг на 278 тысяч рублей, а с учётом пени (18607 рублей) и государственной пошлины в почти 5 тысяч рублей. Кроме того, у актрисы также имеется налоговый долг на 113 тысяч рублей.

У её коллеги Марины Могилевской, известной по роли шеф-повара ресторана «Аркобалене», на данный момент числится долг на 77 тысяч, а также неоплаченные штрафы ГИБДД на 500 рублей. Составлявшая им компанию на съемках Екатерина Кузнецова*, сыгравшая официантку по имени Саша, задолжала налоговой почти 50 тысяч рублей. Однако саму актрису это похоже совсем не волнует — в социальных сетях она публикует фотографии из Испании, куда переехала в 2022 году.

Ранее СМИ узнали о серьёзном долге блогера Асхаба Тамаева по налогам — более 1,2 миллиона рублей. Из-за этого ФНС может заблокировать счета «Чеченского Халка».