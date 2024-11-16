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16 ноября, 08:05

«Чеченскому Халку» Тамаеву могут заблокировать счета из-за огромного долга по налогам

Mash: Блогер Асхаб Тамаев задолжал ФНС России более 1,2 миллиона рублей

Блогер Асхаб Тамаев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tamaaev

Блогер Асхаб Тамаев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tamaaev

Асхаб Тамаев, более известный как «Чеченский Халк», задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) России более 1,2 миллиона рублей. Его счета могут заблокировать, если блогер и дальше будет игнорировать задолженность, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, у блогера есть своё ИП, которое он открыл в 2024 году. Тамаев планировал заниматься рекламой, недвижимостью, а также консультировать по вопросам коммерческой деятельности. Налоговая выставила ему счёт на более чем 1,2 миллиона рублей.

Полиция проверяет блогера Тамаева, который ездил за рулём после лишения прав
Полиция проверяет блогера Тамаева, который ездил за рулём после лишения прав

А ранее Life.ru рассказывал, что Асхаба Тамаева на месяц лишили водительских прав, так как после покупки нового Rolls Royce Cullinan он не поставил автомобиль на учёт в течение десяти дней и дважды попался инспекторам ДПС. Блогер также ранее угодил в скандал из-за того, что ударил подростка по лицу рядом с Москвой-Сити. «Чеченского Халка» даже хотят призвать в зону СВО, чтобы он смог показать там, на что способен. Позже Тамаеву удалось помириться с юношей, которому он отвесил пощёчину, но ситуация лучше не стало.


Дарья Нарыкова
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