«Чеченскому Халку» Тамаеву могут заблокировать счета из-за огромного долга по налогам
Mash: Блогер Асхаб Тамаев задолжал ФНС России более 1,2 миллиона рублей
Блогер Асхаб Тамаев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tamaaev
Асхаб Тамаев, более известный как «Чеченский Халк», задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) России более 1,2 миллиона рублей. Его счета могут заблокировать, если блогер и дальше будет игнорировать задолженность, пишет Mash.
По информации телеграм-канала, у блогера есть своё ИП, которое он открыл в 2024 году. Тамаев планировал заниматься рекламой, недвижимостью, а также консультировать по вопросам коммерческой деятельности. Налоговая выставила ему счёт на более чем 1,2 миллиона рублей.
А ранее Life.ru рассказывал, что Асхаба Тамаева на месяц лишили водительских прав, так как после покупки нового Rolls Royce Cullinan он не поставил автомобиль на учёт в течение десяти дней и дважды попался инспекторам ДПС. Блогер также ранее угодил в скандал из-за того, что ударил подростка по лицу рядом с Москвой-Сити. «Чеченского Халка» даже хотят призвать в зону СВО, чтобы он смог показать там, на что способен. Позже Тамаеву удалось помириться с юношей, которому он отвесил пощёчину, но ситуация лучше не стало.