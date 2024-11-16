«Чеченскому Халку» Тамаеву могут заблокировать счета из-за огромного долга по налогам

Асхаб Тамаев, более известный как «Чеченский Халк», задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) России более 1,2 миллиона рублей. Его счета могут заблокировать, если блогер и дальше будет игнорировать задолженность, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, у блогера есть своё ИП, которое он открыл в 2024 году. Тамаев планировал заниматься рекламой, недвижимостью, а также консультировать по вопросам коммерческой деятельности. Налоговая выставила ему счёт на более чем 1,2 миллиона рублей.