Maybach с сухариками: Чумаков сделал новогодний райдер в три раза дороже, чем у жены

Певец Алексей Чумаков берёт за корпоративы в три раза больше, чем его супруга Юлия Ковальчук. По данным SHOT, выступление музыканта обойдётся в 4 миллиона рублей против 1,2 миллиона рублей экс-«Блестящей».

43-летний Чумаков охотно принимает заказы и готов приехать на новогодний праздник в качестве певца и ведущего. Каждый из этих форматов стоит 4 миллиона рублей. Для тех, кто хочет «комбо»: выступление на 45 минут плюс ведение корпоратива до 5 часов, — Алексей сделает приятную скидку в 2 миллиона рублей. Споёт артист все свои хиты, включая «Девочка, девушка, женщина», «Необыкновенная», «Тут и там».

А что по райдеру? Перелёт строго в бизнес-классе на первом ряду у окна, авто «Майбах» не старее 2019 года с панорамной крышей, температура в салоне — строго 23 градуса. Но вот в номере отеля запросы поскромнее: несдобное печенье, сухарики из пшеничного хлеба, чай, фрукты. В гримёрке певца должны ждать текила Don Julio, Prosecco Extra dry RUGGERI, два стакана и чёрный крутящийся барный стул со спинкой. Если захочется послушать звёздный дуэт, за песни с Юлией Ковальчук придётся доплатить 700 тысяч рублей.

Сама артистка готова спеть соло без мужа за 1,2 миллиона рублей, а за 1,5 миллиона рублей — проведёт ваше мероприятие. За «комбо» предусмотрена скидка в 700 тысяч. Певица очень требовательна к меню: категорически никакого лука, чеснока и болгарского перца, а в гримёрку бывшая участница «Блестящих» просит аж три бутылки алкоголя — красное охлаждённое испанское вино, белое Sauvignon Blanc и игристое PROSECCO или CAVA RESERVA.