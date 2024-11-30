Стал известен новогодний райдер Олега Майами, хайпующего на поцелуях с Бузовой
Олег Майами поднял ценник на 800 тысяч рублей перед новогодними праздниками
Олег Майами, который привлекает внимание поцелуями с Бузовой, стал дороже на 800 тысяч рублей. Как пишет SHOT, он требует, чтобы в афишах не упоминались его участия в «Доме-2» и «ЧБД». Уроженец Урала настаивает, чтобы его называли только певцом, в противном случае он откажется от выступлений.
Как выяснили наши коллеги, Майами очень бережно относится к своему имени: он не хочет, чтобы его ассоциировали с "Домом-2" и тщательно проверяет, правильно ли написан его ник на афишах, так как часто в нём допускаются ошибки.
По мнению Олега, его имя заслуживает достойной цены — к Новому году он увеличил стоимость своих выступлений на 800 тысяч и теперь она составляет 2,8 миллиона рублей. К тому же необходимо учесть расходы по райдеру, который включает: отель — обязательно с тренажёркой, ПП-продукты и зеркало, чтобы любоваться формами. И плойка с установленным футболом. А ещё листочки и маркеры.
Ранее рэпер Джиган увеличил стоимость своих выступлений на два миллиона рублей в преддверии новогодних праздников. Теперь он готов выступить за 4 миллиона. Артист предпочитает сам выбирать песни, которые будет исполнять, и определяет порядок выступления и репертуар всего за час до выхода на сцену. Для создания атмосферы он заказывает кальян с кальянщиком в гримёрку, а после выступления ему также нужно расслабиться с кальяном, прежде чем отправиться домой.
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