Стал известен новогодний райдер Олега Майами, хайпующего на поцелуях с Бузовой

Олег Майами, который привлекает внимание поцелуями с Бузовой, стал дороже на 800 тысяч рублей. Как пишет SHOT, он требует, чтобы в афишах не упоминались его участия в «Доме-2» и «ЧБД». Уроженец Урала настаивает, чтобы его называли только певцом, в противном случае он откажется от выступлений.

Как выяснили наши коллеги, Майами очень бережно относится к своему имени: он не хочет, чтобы его ассоциировали с "Домом-2" и тщательно проверяет, правильно ли написан его ник на афишах, так как часто в нём допускаются ошибки.

По мнению Олега, его имя заслуживает достойной цены — к Новому году он увеличил стоимость своих выступлений на 800 тысяч и теперь она составляет 2,8 миллиона рублей. К тому же необходимо учесть расходы по райдеру, который включает: отель — обязательно с тренажёркой, ПП-продукты и зеркало, чтобы любоваться формами. И плойка с установленным футболом. А ещё листочки и маркеры.