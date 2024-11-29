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29 ноября, 09:28

Джиган в два раза поднял ценник на выступления перед праздниками

SHOT: Джиган готов выступить на новогодних корпоративах за 4 млн рублей

Джиган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Джиган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Рэпер Джиган в два раза поднял ценник на корпоративы перед новогодними праздниками. Как выяснил SHOT, музыкант готов выступить за 4 миллиона рублей.

По данным канала, Джиган сам решает, что будет исполнять. Последовательность и репертуар он составляет за час до выступления. Для вдохновения в гримёрку просит кальян с кальянщиком. Ну и сразу после сцены тоже — курнуть и домой.

Фоткаться, общаться или записывать «приветы» Джиган категорически отказывается. Предпочитает тихонечко посидеть в гримёрке. Туда ему надо принести проссеко, водочку, коньяк и 5 пачек сигарет. В райдере также фрукты, овощи и кола без сахара. Ещё один обязательный пункт — большая колонка.

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Примерно столько же придётся заплатить и за выступление участника шоу ЧБД Алексея Щербакова. Его услуги начинаются от двух миллионов рублей. Ценник растёт в зависимости от даты: чем ближе к новому году, тем дороже.

Оксана Попова
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