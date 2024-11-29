Джиган в два раза поднял ценник на выступления перед праздниками
SHOT: Джиган готов выступить на новогодних корпоративах за 4 млн рублей
Джиган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun
Рэпер Джиган в два раза поднял ценник на корпоративы перед новогодними праздниками. Как выяснил SHOT, музыкант готов выступить за 4 миллиона рублей.
По данным канала, Джиган сам решает, что будет исполнять. Последовательность и репертуар он составляет за час до выступления. Для вдохновения в гримёрку просит кальян с кальянщиком. Ну и сразу после сцены тоже — курнуть и домой.
Фоткаться, общаться или записывать «приветы» Джиган категорически отказывается. Предпочитает тихонечко посидеть в гримёрке. Туда ему надо принести проссеко, водочку, коньяк и 5 пачек сигарет. В райдере также фрукты, овощи и кола без сахара. Ещё один обязательный пункт — большая колонка.
Примерно столько же придётся заплатить и за выступление участника шоу ЧБД Алексея Щербакова. Его услуги начинаются от двух миллионов рублей. Ценник растёт в зависимости от даты: чем ближе к новому году, тем дороже.