Джигана и Оксану Самойлову с детьми выгнали из арендованного дома из-за козы

Рэпера Джигана и его семью выгнали из арендованного дома из-за козы. Об этом в своих соцсетях рассказала жена артиста, блогер Оксана Самойлова, уточнив, что в итоге они вернулись в свой старый особняк, который ранее выставляли на продажу.

«Это довольно забавная история из нашей жизни. Всё началось с того, что нас попросили съехать из арендованного дома из-за Мими», — написала Оксана. Мими — это белая коза, которую рэпер Джиган подарил супруге в октябре. Она не просто жила на участке, но и прыгала по дому. Оксана несколько раз показывала забавные видео с питомцем, а также рассказывала, как сильно полюбила его.

«Собственно, ничего удивительного в этом не было, но мы решили вернуться в наш старый дом, потому что я планирую высидеть яйцо страуса весной», — продолжила Оксана. По словам блогера, она начала переделывать дом с нуля, фактически разрушив 70% здания, и за две недели сделала много работы. «Вот так вот, за два дня можно переделать дом. Вчера я показала детям наш новый старый дом — я много чему научилась», — призналась она.

В сентябре супруги построили небольшой «особняк» для кур в саду — белую постройку с крышей и сеткой. Вскоре в Сети начали писать, что они копируют Бекхэмов, у которых тоже есть огород и курятник. Самойлова решила не отвечать на критику.

Семья Джигана и Самойловой состоит в браке с 2012 года и воспитывает четверых детей: дочерей Ариелу, Лею, Майю и сына Давида. Оксана часто делится в соцсетях подробностями из жизни, и, по её словам, старшая дочь особенно переживает, что в семье может быть ещё один малыш. Блогер признаётся, что всегда мечтала о пятом ребёнке, но её сдерживает нехватка времени для заботы о детях.